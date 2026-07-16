X5 нарастил выручку за первое полугодие на 10,5%

Выручка ритейлера X5 (владеет сетями «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток») за первые шесть месяцев 2026 года выросла на 10,5% и составила 2,48 трлн руб. Показатель за аналогичный период прошлого года составил 2,24 трлн руб., следует из отчета компании.

Основную часть дохода группы формирует выручка сети магазинов «Пятерочка». Она по итогам первого полугодия выросла на 8,7% — до 1,9 трлн руб. Выручка «Перекрестка» составила 280 млрд руб., «Чижика» — 251 млрд руб.

Во втором квартале X5 открыла 466 новых магазинов. Сопоставимые продажи группы выросли на 4,2%.