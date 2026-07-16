X5 нарастил выручку за первое полугодие на 10,5%
Выручка ритейлера X5 (владеет сетями «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток») за первые шесть месяцев 2026 года выросла на 10,5% и составила 2,48 трлн руб. Показатель за аналогичный период прошлого года составил 2,24 трлн руб., следует из отчета компании.
Основную часть дохода группы формирует выручка сети магазинов «Пятерочка». Она по итогам первого полугодия выросла на 8,7% — до 1,9 трлн руб. Выручка «Перекрестка» составила 280 млрд руб., «Чижика» — 251 млрд руб.
Во втором квартале X5 открыла 466 новых магазинов. Сопоставимые продажи группы выросли на 4,2%.
Увеличение выручки X5 на 10,5% в первом полугодии 2026 года продолжает общую тенденцию роста компании. Например, годом ранее, по итогам первого полугодия 2025 года, X5 также продемонстрировала рост выручки на 21,2%, достигнув 2,244 трлн руб. Чистая прибыль компании по МСФО при этом снизилась на 18,9% в годовом выражении, составив 48,144 млрд руб.
За 2025 год X5 Retail Group увеличила выручку на 18,8% относительно 2024 года, достигнув 4,6 трлн руб., при этом чистая розничная выручка выросла на 18,4% до 4,5 трлн руб. В 2024 году общая выручка X5 Group составила 3,94 трлн руб., увеличившись на 24,2% по сравнению с 2023 годом, а годом ранее, в 2023 году, выручка выросла на 20,6% до 3,14 трлн руб. Эти данные свидетельствуют о стабильном, но несколько замедляющемся темпе роста выручки X5.