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Инфляция переписала смету

Что предприниматели говорят об экономических прогнозах ЦБ

Аналитики Центробанка ухудшили прогнозы по всем важным показателям экономики. Профессиональные участники рынка ждут инфляцию в 4% не ранее 2029 года, а ключевая ставка упадет до 10% только в 2028-м. Ожидания по ВВП и курсу рубля тоже стали пессимистичнее. “Ъ FM” поговорил с предпринимателями о том, как они переживают этот цикл кризиса и есть ли у них поводы для оптимизма.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В мае глава РСПП Александр Шохин исключил ключевую ставку ниже 10% к концу 2026 года, потому что инфляция не хочет «устаканиваться». Теперь об этом же заговорили в Центробанке. Респонденты из опроса ЦБ ожидают, что рост цен в ближайшие месяцы только ускорится до 6%. Инфляционные риски сохраняются, а это значит, что денежно-кредитная политика будет жесткой. В 2026 году ставка даже повысится до 14,5%, отмечают аналитики. Борьба с инфляцией требует жертв, считает гендиректор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин:

«Как всегда, жизнь подкидывает какие-то неожиданности. Безусловно, высокая инфляция тянет за собой высокую ставку, дорогую цену кредита. Но, с другой стороны, не получится иметь низкую ставку, высокую инфляцию и, соответственно, увеличение продаж, объема сбыта. Здесь либо дудочка, либо кувшинчик».

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Расслабляться действительно рано. Ожидания по средней ключевой ставке на 2027 год выросли на 1,5 б. п. до 12%, а на 2028 год увеличились на 1 б. п. — до 10%. Инфляция в следующие два года будет ближе к 5%, полагают аналитики ЦБ. Это значит, что издержки вырастут, говорит основатель «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимур Бегичев:

«Мы ждем подорожания всего в виде увеличения логистических плечей, потому что продукция у нас все еще на 70-80% импортная. Мы ждем увеличения тарифов за коммунальные услуги, арендную плату, налоги на имущество. Также мы видим обесценивание рубля с точки зрения сервисов предоставляемых услуг».

Аналитики ЦБ считают, что курс рубля начнет слабеть только к 2028 году. К этому времени доллар будет стоить 93 руб. В 2029-м — уже 96 руб. Но владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы не уверен, что бизнес выдержит еще два года крепкого рубля:

«Снижение курса рубля, как ни странно, окажет благотворное влияние на бизнес.

Высокий рубль является препятствием для иностранцев во въезде в Россию. Многие иностранцы, особенно из восточных стран, предпочитают другие направления, потому что Россия для них дорогая. То же самое происходит с россиянами — выгоднее, конечно, сейчас тратить высокий рубль за пределами России».

Бизнес воспринимает опросы ЦБ с долей скепсиса, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:

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«Надо уже заканчивать заниматься всеми этими прогнозами, потому что по большому счету ЦБ, наверное, живет в какой-то своей реальности, бизнес живет в другой, население — в третьей. Черные лебеди, к сожалению, прилетают все чаще и все больше со всех сторон. Бизнес ориентируется на совсем другие прогнозы, смотрит на реальную жизнь, адекватные цифры. Все чаще предприниматели говорят о том, что приходится жить в режиме краткосрочного планирования оценки ситуации и быстрого реагирования.

Какие будут показатели в 2027 году? Мы с вами даже не знаем, что будет в конце 2026-го».

В конце июля ЦБ проведет очередное заседание по ключевой ставке и обновит среднесрочный прогноз. Но собеседники “Ъ FM” особых надежд не питают: при принятии решения регулятор учтет рост цен на топливо и его влияние на инфляционные ожидания.

Леонид Пастернак

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