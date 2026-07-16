Инфляция переписала смету

Аналитики Центробанка ухудшили прогнозы по всем важным показателям экономики. Профессиональные участники рынка ждут инфляцию в 4% не ранее 2029 года, а ключевая ставка упадет до 10% только в 2028-м. Ожидания по ВВП и курсу рубля тоже стали пессимистичнее. “Ъ FM” поговорил с предпринимателями о том, как они переживают этот цикл кризиса и есть ли у них поводы для оптимизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В мае глава РСПП Александр Шохин исключил ключевую ставку ниже 10% к концу 2026 года, потому что инфляция не хочет «устаканиваться». Теперь об этом же заговорили в Центробанке. Респонденты из опроса ЦБ ожидают, что рост цен в ближайшие месяцы только ускорится до 6%. Инфляционные риски сохраняются, а это значит, что денежно-кредитная политика будет жесткой. В 2026 году ставка даже повысится до 14,5%, отмечают аналитики. Борьба с инфляцией требует жертв, считает гендиректор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин:

«Как всегда, жизнь подкидывает какие-то неожиданности. Безусловно, высокая инфляция тянет за собой высокую ставку, дорогую цену кредита. Но, с другой стороны, не получится иметь низкую ставку, высокую инфляцию и, соответственно, увеличение продаж, объема сбыта. Здесь либо дудочка, либо кувшинчик».

Расслабляться действительно рано. Ожидания по средней ключевой ставке на 2027 год выросли на 1,5 б. п. до 12%, а на 2028 год увеличились на 1 б. п. — до 10%. Инфляция в следующие два года будет ближе к 5%, полагают аналитики ЦБ. Это значит, что издержки вырастут, говорит основатель «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимур Бегичев:

«Мы ждем подорожания всего в виде увеличения логистических плечей, потому что продукция у нас все еще на 70-80% импортная. Мы ждем увеличения тарифов за коммунальные услуги, арендную плату, налоги на имущество. Также мы видим обесценивание рубля с точки зрения сервисов предоставляемых услуг».

Аналитики ЦБ считают, что курс рубля начнет слабеть только к 2028 году. К этому времени доллар будет стоить 93 руб. В 2029-м — уже 96 руб. Но владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы не уверен, что бизнес выдержит еще два года крепкого рубля:

«Снижение курса рубля, как ни странно, окажет благотворное влияние на бизнес.

Высокий рубль является препятствием для иностранцев во въезде в Россию. Многие иностранцы, особенно из восточных стран, предпочитают другие направления, потому что Россия для них дорогая. То же самое происходит с россиянами — выгоднее, конечно, сейчас тратить высокий рубль за пределами России».

Бизнес воспринимает опросы ЦБ с долей скепсиса, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:

«Надо уже заканчивать заниматься всеми этими прогнозами, потому что по большому счету ЦБ, наверное, живет в какой-то своей реальности, бизнес живет в другой, население — в третьей. Черные лебеди, к сожалению, прилетают все чаще и все больше со всех сторон. Бизнес ориентируется на совсем другие прогнозы, смотрит на реальную жизнь, адекватные цифры. Все чаще предприниматели говорят о том, что приходится жить в режиме краткосрочного планирования оценки ситуации и быстрого реагирования.

Какие будут показатели в 2027 году? Мы с вами даже не знаем, что будет в конце 2026-го».

В конце июля ЦБ проведет очередное заседание по ключевой ставке и обновит среднесрочный прогноз. Но собеседники “Ъ FM” особых надежд не питают: при принятии решения регулятор учтет рост цен на топливо и его влияние на инфляционные ожидания.

Леонид Пастернак