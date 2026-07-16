Финал забил бары

«Аншлаг», «солд-аут» и «мест нет» — так в московских ресторанах и барах отвечают тем, кто хочет забронировать столик на финал чемпионата мира по футболу. 19 июля Испания сыграет с Аргентиной. Накануне бело-голубые победили «трех львов» со счетом 2:1. Впрочем, варианты посмотреть матч вне дома еще остались.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petros Karadjias / AP Фото: Petros Karadjias / AP

Финалистов еще не знал никто, а столики уже разобрали. Брони на матч 19 июля в московских барах закончились еще до полуфиналов. “Ъ FM” обзвонил заведения под видом клиента. В пабе Buddy McDaniel сказали, что «мест нет, и они вряд ли появятся». Правда, допустили, что столик найдется в других точках сети:

«У нас на финал депозитная система действует, то есть люди заранее деньги внесли. Вероятность того, что они не придут, крайне мала. Обратитесь в наш филиал на Покровку, у них значительно больше посадочных мест».

В ресторане Myst на Белорусской ситуация похожая — свободных мест совсем не осталось:

«К сожалению, у нас все места заняты. Даже есть большой лист ожидания, и существует система депозитов — 4 тыс. руб. с человека. У нас будет несколько больших экранов, рассадки будут проходить на лужайке и на веранде».

А вот в лаунж-баре UMA места еще есть, но только для небольших компаний. Комнат на восемь-десять человек тоже уже нет:

«Мы можем предложить стол только на три-пять человек, на восемь-десять не сможем. У нас забронированы уже большие VIP-комнаты, есть полу-VIP камерная комната на четверых: там с одной стороны диван, с другой — стулья; есть телевизор, вы уединенно можете посмотреть матч».

Финал пройдет 19 июля, им завершится исторический турнир, на который приехали 48 сборных и сыграли 104 матча. Хозяйками чемпионата стали сразу три страны — США, Мексика и Канада. Необычной обещает стать и сама игра. Ради шоу в стиле Супербоула FIFA впервые растянет перерыв почти до получаса, пишет The Telegraph. На поле выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и группа BTS. А поставит шоу солист Coldplay Крис Мартин.

Посмотреть решающую игру можно будет и в московских кинотеатрах, билет обойдется в сумму от 500 руб. Матчи топовых сборных — Бельгии, Англии, Аргентины, Франции и Португалии — там уже показывали. Хотя в кино и обещают атмосферу стадиона, кричалки и барабаны на сеансе не гарантированы, говорит гендиректор объединенной сети «Формула Кино», «Синема Парк» и «Кино Окко» Алексей Васясин:

«Такие сеансы уже давно проходят — сеть является дистрибьютором данного контента и паровозиком всего процесса. Это касается как финала Лиги чемпионов, так и финала чемпионата мира — всегда аншлаг, и это показывают предварительные продажи. На групповые и предварительные игры тоже приходят смотреть, но в зависимости от того, какие команды играют. Когда спрашивают об эмоциях, очень сложно их описать словами. Я просто вам рекомендую посетить матч».

Посмотреть игру можно и в Парке Горького — там с 4 июня работает фан-зона с огромными экранами под открытым небом. Финал также покажут на «Матч ТВ», в «Кинопоиске» и Okko.

Александр Мезенцев, Андрей Дубков