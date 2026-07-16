Блэкаут переселил крымчан на юг

На полуострове продолжаются перебои с электричеством, водой и интернетом. «Внешних» туристов практически нет. Из-за острого коммунального дефицита на севере региона люди вынуждены временно переезжать на юг и восток, рассказывают собеседники “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Дефицита продуктов питания на полуострове нет, но цены заметно выросли. Например, хлеб только за последнюю неделю подорожал сразу на 20%, говорят собеседники “Ъ FM”. Во многих районах продолжаются перебои с поставками воды и электричества. Местные власти пытаются минимизировать последствия кризиса — раздают генераторы и питьевую воду. Однако, как отмечают крымчане, эти меры не способны компенсировать полное отсутствие централизованного энерго- и водоснабжения. На этом фоне основные туристы сейчас — местные, рассказал журналист из Крыма Александр Горный:

«В Коктебеле сейчас много туристов. Это именно местные жители северных регионов Крыма, которые активно едут в сторону восточной части, где более-менее была приятная ситуация: есть электричество и вода. Хотя снабжение тоже периодически отключается, но это происходит гораздо реже, чем на севере Крыма. Люди снимают жилье, кто на месяц, кто на два. Инфраструктура пострадала довольно-таки серьезно. Бизнес адаптируется очень быстро, в том числе туристический, поднимая тарифы на экскурсии на джипах. Стоимость топлива сейчас — около 250 руб. за 1 л».

Из-за топливного кризиса крымчане вынуждены пересматривать свои привычки в передвижении. Сейчас в регионе активно скупают велосипеды, самокаты, а также мопеды и мотороллеры с минимальным расходом топлива. В Крыму есть проблемы и с мобильной связью. На севере, в Джанкое, например, стабильно интернет работает лишь дважды в день по четыре часа, об этом предупредили власти города. Но перебои мешают жить и на юге, говорит управляющий отеля «Эллада» в Мисхоре Антон Кирнос:

«На южном берегу Крыма намного лучше ситуация, чем в целом везде на полуострове.

Несколько ночных отключений было, но мы их даже не замечаем. В дневное время иногда на пару часов могут прекратить подачу. Возможно, дали приоритет просто по энергообеспечению главного туристического кластера, а он весь расположен в основном на южном берегу Крыма. Плюс тут нет никаких военных объектов. При этом сбои интернета доставляют немного больше проблем. Мы сейчас монтируем солнечную электростанцию: грубо говоря, 20 солнечных панелей, инверторы. И запросили поддержку министра туризма поддержать нашу инициативу по льготному кредитованию».

15 июля после атаки БПЛА полностью без света осталась Керчь. Глава администрации города Иван Кошель сообщал и о перебоях с подачей воды. Ситуация сильно ударила по местному бизнесу, рассказал владелец кафе «Летка на набережной» в Керчи Игорь Дишкантюк:

«Свет выключается каждые три часа, и мы просто ждем. Очень долго электроэнергии не было вообще, потому что ночью повредили что-то. Есть, конечно, проблема, что персонал расходится, заработка нет, ведь туристов не то что стало меньше — их нет вообще. По бизнесу ударила очень сильно эта ситуация. Я не могу в сумме сказать, но потери большие очень».

Фонд микрофинансирования Крыма выдаст льготные займы туротрасли, а налоговая продлит нулевую ставку НДС до конца 2030 года.

Отельеры также смогут получить безвозвратные субсидии в размере трех МРОТ на каждого работника при соблюдении ряда условий. В беседе с “Ъ FM” владельцы гостиниц признались, что также рассчитывают на поддержку на федеральном уровне.

Ангелина Зотина, Екатерина Вихарева