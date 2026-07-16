В финале чемпионата мира по футболу встретятся сборные Испании и Аргентины. Последние в полуфинальной встрече взяли верх над англичанами (2:1). Все решилось в основное время, хотя по ходу встречи команда Месси проигрывала. Победный гол Аргентина забила на второй минуте компенсированного времени.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacob Kupferman / AP Фото: Jacob Kupferman / AP

Сборная Аргентины на чемпионате мира, похоже, поставила чудеса на поток. Ведь начиная с 1/16 финала Месси и компания умудряются вытаскивать матчи, даже уступая в счете. Каждая игра становилась историей спасения, и Англия не стала исключением. В первом тайме обе команды больше думали об обороне. А вот во второй половине встречи британцы выдали такую атаку, что любо-дорого было смотреть.

Шла 55-я минута, и англичане начали оборонять скользкий счет. Аргентина же завелась так, что порой не выпускала соперника из штрафной. Вратарь англичан Джордан Пикфорд выручал не раз, но Месси все-таки оторвался от опекунов и выдал шикарную передачу, после которой счет сравнялся, а комментатор Дмитрий Шнякин так разошелся, что начал требовать будить детей, чтобы они это увидели. Если нашлись те, кто это сделал, то они вряд ли пожалели, ведь Аргентина забила победный гол еще в основное время. И, конечно, результативную передачу снова исполнил нестареющий Месси.

Это была очередная эпичная победа Аргентины, но сторонники теории заговора не дремлют. Петиция, требующая снять эту сборную с чемпионата, набрала уже более 10 млн подписей: авторы обращения обвиняют FIFA в том, что арбитры с подачи этой организации тащат действующих чемпионов мира ко второму титулу. Поверить в это сложно, но примеры судейских ошибок есть.

Один раз Месси не удалили после очевидного нарушения в игре с Алжиром, отменили гол египтян, усмотрев нарушение задолго до того, как голевая атака начала развиваться. Да и статистика получается любопытная: например, игроки Аргентины получали желтую карточку каждое 22-е нарушение правил, а те же британцы — каждое седьмое. Даже в эпичном полуфинальном противостоянии были моменты. Например, в конце первого тайма судья неожиданно дал свисток и не позволил Англии подать угловой. Помощь арбитров Аргентине сейчас обсуждает вся Америка. Об этом говорил комментатор Георгий Черданцев, который только что вернулся из США:

«Все в Соединенных Штатах, кто так или иначе интересуется футболом и кто стал им интересоваться постольку-поскольку, абсолютно убеждены в заговоре FIFA. Это действительно никакая не фикция, никакие разогнанные сообщения в соцсетях, это мир, из которого я приехал».

Но в FIFA давно научились не видеть и не слышать даже резонансные действия болельщиков, так что дальше разговоров эта история не зайдет, если, конечно, в финале не произойдет чего-то экстраординарного. Тем интереснее будет смотреть главное противостояние турнира — Испания — Аргентина, которое состоится 19 июля в 22:00 мск.

Матч за третье место с участием Англии и Франции стартует 19 июля в 00:00 мск, а 18 июля в 19:30 мск российские болельщики уже могут потихоньку возвращаться с небес на землю и наслаждаться Суперкубком России, где сойдутся чемпион прошлого сезона «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».

Владимир Осипов