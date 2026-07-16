Выходец из России возглавил фонд Госдепартамента США для инвестиций в Кавказ

Венчурного инвестора Константина Соколова назначили председателем нового фонда Tripp+ Enterprise Fund при американском Госдепартаменте, сообщает The Guardian. Фонд объемом более $200 млн связан с «Маршрутом для международного мира и процветания» президента США Дональда Трампа.

Фонд будет выдавать кредиты и гранты, инвестировать в транспорт, энергетику и добычу полезных ископаемых в Армении, Азербайджане и Грузии, а также в пяти странах Центральной Азии. В Госдепартаменте заявили, что предпринимательский фонд представляет собой новую модель иностранной помощи. Белый дом попросил Конгресс расширить его полномочия, чтобы администрация США могла создавать такие структуры по всему миру.

Константин Соколов родился в Ленинграде в 1975 году. После распада СССР он переехал в США и занимался инвестициями. Прежде госдолжности он не занимал. Господин Соколов — один из спонсоров проекта Дональда Трампа по расширению восточного крыла Белого дома. Кроме того, с 2025 года инвестор пожертвовал более $12 млн кампаниям и политическим группам республиканцев.