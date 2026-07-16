В Пензенской области втрое сократилась гибель лесов

Площадь погибших лесных насаждений в Пензенской области сократилась до 54,2 гектара в 2025 году. Это в три раза меньше, чем годом ранее (112,1 га), и более чем в три раза ниже показателя 2023 года (175,6 га). Об этом сообщает Penza Post со ссылкой на минлесхоз региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь погибшего леса в Пензенской области снизилась до 54 га

Фото: t.me / busargin_r Площадь погибшего леса в Пензенской области снизилась до 54 га

Фото: t.me / busargin_r

Причиной гибели деревьев стала непогода, которая погубила 27,4 га леса. В 2024 году ущерб от погодных аномалий составил всего 10,1 га, тогда как в 2023 году на стихийные условия пришлось рекордные 171,9 га. Второй по значимости причиной гибели насаждений стали лесные пожары — 23,7 га. На болезни деревьев пришлось 3,1 га. При этом очагов хвое- и листогрызущих насекомых-вредителей в регионе не зафиксировано.

Санитарная обстановка в лесах остается сложной. Общая площадь зараженных участков к концу 2025 года достигла 52,6 тыс. га. Основную угрозу представляют губка прикорневая и ложный трутовик.

Марина Окорокова