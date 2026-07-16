В Саратовской области есть потерпевшие и разрушения после ночного налета БПЛА

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в городе Энгельсе Саратовской области пострадали люди. Эти сведения официально подтвердила региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Предупреждение об опасности прозвучало ближе к 3:00 по местному времени, зазвучали сирены. В центре города слышалось жужжание летательных аппаратов.

Ближе к 6:00 по местному времени губернатор Роман Бусаргин сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры в Энгельсе. По его предварительным данным, пострадавших не было. Аэропорт «Гагарин» уже возобновил прием и выпуск судов.

Минобороны России отчиталось о сбитии 375 беспилотников в регионах страны. В это число вошли и аппараты, уничтоженные над Саратовской областью. Накануне вечером, в 21.14, беспилотную опасность уже объявляли, и в областном центре также звучали сирены.

По данным регионального минздрава, за медицинской помощью обратились три человека. Одного из них госпитализировали. Состояние пациента удовлетворительное. В министерстве подчеркнули, что жизни и здоровью граждан ничто не угрожает, а медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Никита Маркелов