Москвичей предупредили о сильном ветре днем 16 июля

По прогнозам синоптиков, днем 16 июля в некоторых районах Москвы ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщило управление МЧС по городу.

Есть риск повреждения линий электропередачи и рекламных конструкций, падения деревьев, повреждения транспорта, предупредили в МЧС. Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию до других автомобилей.

До 21:00 мск в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра, следует из данных Гидрометцентра.