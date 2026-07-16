УФСБ по Пермскому краю пресекло деятельность экстремиста из Свердловской области

Березовский городской суд Свердловской области признал местного жителя виновным в призывах к экстремизму и приговорил его к принудительным работам. Преступление было выявлено УФСБ по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание УФСБ по Пермскому краю

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Здание УФСБ по Пермскому краю

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее установили сотрудники краевого УФСБ, житель города Березовский разместил в соцсети призывы к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по социальному признаку. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 9% заработка в пользу государства.