Суд в Кумертау рассмотрит дело о незаконном обороте патронов к оружию

Кумертауский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело жителя Куюргазинского района, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и перевозке боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии дознания, в апреле этого года ночью сотрудники полиции задержали фигуранта дела. При досмотре в кармане его куртки нашли полиэтиленовый пакет с патронами для оружия.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова