Удмуртстат: АИ-92 и АИ-95 в Удмуртии в среднем подорожал на 0,2% за неделю

Бензин марки АИ-98 и выше в Удмуртии подорожал на прошлой неделе на 0,5% — до 97,81 руб. за 1 л. Рост цен на дизельное топливо составил 0,25% — до 78,97 руб. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 в среднем вырос на 0,2% — до 63,92 и 68,77 руб. соответственно. Такие данные за период с 1 по 13 июля опубликовал Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации Росстата, в среднем по стране рост цен на топливо составил 2,3%, подорожание до 75,8 руб. за 1 л. Дизельное топливо — на 3,2%, до 91,2 руб. АИ-92 — 72 руб. (+2,4%) и АИ-95 — 78 руб. (+2,2%).

Напомним, за прошлую неделю рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 также достигал +2%.