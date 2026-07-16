Харковский рубеж

Президент США Дональд Трамп несколько раз выступал за проведение наземной операции на иранском острове Харк в Персидском заливе. Через этот остров идет экспорт до 90% иранской нефти, а охраняет его элитный Корпус стражей исламской революции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Угрозы и удары 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что допускает проведение операции по захвату иранского острова Харк. «Это было бы неплохо — такая новость точно попала бы в заголовки»,— отметил политик на вопрос о планах в отношении острова. По его словам, США не исключают проведения наземной операции на острове, «если это будет целесообразно». «Иногда наземная операция необходима»,— сказал он.

8 июля Дональд Трамп сообщил, что приказал атаковать все цели на острове, кроме трубопроводов. Тогда такой атаки не последовало.

7 апреля стало известно, что США атаковали более чем 50 военных целей на иранском острове Харк. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников. По данным Reuters, американские удары не затронули нефтяную инфраструктуру. Собеседники агентства отметили, что в качестве некоторых целей были выбраны объекты, которые уже подвергались бомбардировке.

Тогда же, 7 апреля, иранское агентство Mehr сообщило, что в ударах по острову Харк принимали участие и ВС Израиля.

ООН выступает против планов Трампа захватить Харк и взять под контроль нефтяную структуру страны. Об этом заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. «Очевидно, что мы бы не хотели видеть подобного. Мы хотели бы, чтобы движение было в обратном направлении, в сторону дипломатии, а не дальнейших разрушений»,— сказал журналистам господин Дюжаррик.

Уникальное географическое положение Остров Харк расположен примерно в 30 км от материковой части Ирана. Длина острова — 8 км, ширина — 4–5 км.

Реза Пехлеви, правивший Ираном с 1925 по 1941 год, превратил остров в место ссылки для политических заключенных. Только в 1958 году на острове начали сооружать нефтяную инфраструктуру.

Остров окружают воды большой глубины. Это географическое преимущество позволяет супертанкерам безопасно швартоваться и загружать нефть, предназначенную в основном для азиатских рынков. Одним из ведущих закупщиков нефти, идущей через Харк, является Китай.

Первый глубоководный терминал был введен в эксплуатацию и отправил первую крупную партию в августе 1960 года. С открытием морских месторождений Абузар, Форузан и Доруд в 1960–1970-х годах Харк стал все чаще использоваться для загрузки, составив конкуренцию одному из старейших морских портов Ирана в городе Абадане.

Пропускная мощность модернизированных терминалов на Харке составляет до 7 млн баррелей нефти в сутки — это вдвое больше среднего уровня добычи нефти во всем Иране, который до начала военного конфликта с США составлял около 3–3,5 млн баррелей в сутки.

Охрану Харка обеспечивает элитный Корпус стражей исламской революции. Доступ на остров строжайше контролируется, попасть туда можно только по специальным пропускам.

История повторяется Во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов президент Ирака Саддам Хусейн отдал приказ «стереть с лица земли» инфраструктуру на острове Харк, заявив, что у него для этого есть соответствующие средства.

Начиная с 1982 года ВС Ирака несколько раз наносили ракетно-бомбовые удары по острову. В ходе этих атак терминалам и порту был нанесен определенный ущерб. Но этого не хватило, чтобы оказать существенное влияние на нефтяной экспорт Ирана. Кроме того, иранцы оперативно проводили ремонт поврежденной инфраструктуры.

В ходе работы иранских сил ПВО на острое Харк иракские ВВС потеряли несколько современных истребителей и бомбардировщиков французского и советского производства.

Евгений Хвостик