Два человека погибли на западе Подмосковья при столкновении фуры с легковушкой

На западе Московской области при столкновении грузового автомобиля с легковушкой погибли два человека и один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 06:20 на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь» в Можайском районе. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Volkswagen. Погибли водитель и один из пассажиров легковушки, второго пассажира госпитализировали.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших процессуальных мерах.