В центре Москвы задымился трамвай

Задымление возникло на крыше трамвая на Бауманской улице в Москве. Водитель остановил движение и высадил пассажиров. Специалисты оперативно устранили задымление. Пострадавших нет, сообщил столичный Дептранс.

Инцидент произошел около 7:00 мск рядом с остановкой «МГТУ имени Н.Э. Баумана». Трамвай следовал по маршруту № Т2. Его убрали с линии. Ответственность за состояние трамвая несет компания-производитель «Трансмашхолдинг», подчеркнули в Дептрансе. «Вагон перед выходом на линию прошел все необходимые проверки и обслуживание»,— отмечается в сообщении.

Все трамваи этой модели обслуживаются по контракту жизненного цикла, сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Антон Богачев. Важные технологические узлы трамвая не затронуты. «Трансмашхолдинг» изучает обстоятельства произошедшего. Компания проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии.

После инцидента временно менялся маршрут трамваев № Т2, 4, 43 и 50. Спустя 45 минут движение восстановили в обычном режиме.