В Башкирии работника чуть не затянуло в бумагоделательную машину

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая с 63-летним работником ООО «Картонно-бумажный комбинат» в Туймазах, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 2 ноября 2025 года в цехе по изготовлению санитарно-гигиенической бумаги. Машинист бумагоделательной машины промывал формующую сетку и увидел, что на вакуумной планке налипли кусочки бумаги. Он хотел смыть их струей воды и просунул руку со шлангом ближе к месту загрязнения. В этот момент работающий рядом вал начал затягивать рукав его куртки, работник выдернул руку, но поскользнулся на воде и упал. Коллеги, прибежавшие на крик, вытащили машиниста из-под оборудования. Пострадавшего с тяжелой травмой госпитализировали в Туймазинскую центральную районную больницу.

К несчастному случаю привели конструктивные недостатки технологического оборудования, пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина. Так, отсутствовало ограждение на движущихся механизмах, машиниста допустили к работе без обучения по охране труда и не обеспечили контроль за его работой.

Материалы расследования передали в следственные органы.

ООО «Картонно-бумажный комбинат», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2002 года в Туймазах. Компания занимается производством гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Владельцами являются Сергей и Денис Смородины. Выручка в 2025 году составила 1,09 млрд руб., чистая прибыль — 2,87 млн руб.

Майя Иванова