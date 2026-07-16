Белоусов рассказал о внедрении ИИ в беспилотники

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» и принял доклады командования на пункте управления одного из объединений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук отчитался о выполнении боевых задач и характере действий противника. Командующий одного из объединений генерал-майор Константин Нечаев доложил об эффективной работе системы информационного взаимодействия «СВОД», введенной девять месяцев назад. На ее основе выстроена автоматизированная система огневого поражения, отметил он.

В релизе Минобороны указано, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы личным составом новые подразделения беспилотных систем (БПС). В частности, созданы аналитические группы для повышения эффективности использования БПЛА. Министр обороны поручил детально предоставлять информацию о поступающих беспилотных системах. Он заявил о необходимости доработать программно-аппаратный комплекс для оценки действий операторов дронов.

Андрей Белоусов также рассказал о создании «Витрины данных» для привлечения производителей беспилотников к обучению нейросетей для БПЛА. «Главное, чтобы данные обрабатывались сразу на борту, — отметил министр. — Эти вопросы технически достаточно сложные, но они сегодня уже решаются».

По итогам инспекции глава Минобороны вручил орден Суворова объединению группировки «Центр» за героизм, мужество и отвагу на СВО.