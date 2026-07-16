Белоусов рассказал о внедрении ИИ в беспилотники
Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» и принял доклады командования на пункте управления одного из объединений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук отчитался о выполнении боевых задач и характере действий противника. Командующий одного из объединений генерал-майор Константин Нечаев доложил об эффективной работе системы информационного взаимодействия «СВОД», введенной девять месяцев назад. На ее основе выстроена автоматизированная система огневого поражения, отметил он.
В релизе Минобороны указано, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы личным составом новые подразделения беспилотных систем (БПС). В частности, созданы аналитические группы для повышения эффективности использования БПЛА. Министр обороны поручил детально предоставлять информацию о поступающих беспилотных системах. Он заявил о необходимости доработать программно-аппаратный комплекс для оценки действий операторов дронов.
Андрей Белоусов также рассказал о создании «Витрины данных» для привлечения производителей беспилотников к обучению нейросетей для БПЛА. «Главное, чтобы данные обрабатывались сразу на борту, — отметил министр. — Эти вопросы технически достаточно сложные, но они сегодня уже решаются».
По итогам инспекции глава Минобороны вручил орден Суворова объединению группировки «Центр» за героизм, мужество и отвагу на СВО.
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в дроны является одним из приоритетных проектов Министерства обороны, при этом в беспилотниках ИИ применяется в основном для распознавания образов, автозахвата целей и навигации. Отмечается, что нейронные сети должны обучаться. Проектный офис по управлению жизненным циклом инновационных проектов, включая создание беспилотных систем с ИИ, автоматическим удержанием цели и автономной навигацией, планируется запустить в 2026 году на базе военного технополиса «Эра» в Анапе. В России также развивается внедрение автоматизированных систем защиты от беспилотников, например, проходят испытания новой зенитно-пулеметной установки с ИИ, способной самостоятельно обнаруживать, сопровождать и поражать цели, в том числе FPV-дроны.
Разработать и систематизировать методику использования ИИ для управления военными дронами Андрей Белоусов поручил в июле 2025 года. На основе этой методики и данных о боевом применении дронов Минобороны планирует создать аппаратный комплекс управления БПЛА с элементами ИИ, прототип которого уже проходит испытания. Однако создание эффективного комплекса управления БПЛА сталкивается с технологическими барьерами, такими как отсутствие электронных компонентов, способных раскрыть весь потенциал ИИ в беспилотной авиации, и малое количество подходящих данных для обучения «военных нейросетей». Полноценно запустить такие модели ИИ можно только на дорогом серверном оборудовании, а не на миниатюрных и легких модулях для дронов.
Формирование Войск беспилотных систем в России планируется завершить в 2026 году, хотя их отдельные подразделения уже были сформированы к концу 2025 года. Эти войска необходимо оснастить новыми видами БПЛА, в том числе с ИИ. В вооруженных силах уже действуют войска беспилотных систем, которые показали высокую эффективность. Задачи войск беспилотных систем включают поддержку мотострелковых подразделений и организацию взаимодействия с артиллерией для корректировки огня.