В Орске устанавливают обстоятельства гибели подростка

В Орске вечером 15 июля рядом с жилым домом обнаружено тело несовершеннолетнего. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. Проводятся другие мероприятия для установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки с учетом выводов судебно-медицинского эксперта о причине смерти несовершеннолетнего следователями будет дана правовая оценка всем установленным обстоятельствам и принято процессуальное решение.

Руфия Кутляева