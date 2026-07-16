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В Орске устанавливают обстоятельства гибели подростка

В Орске вечером 15 июля рядом с жилым домом обнаружено тело несовершеннолетнего. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. Проводятся другие мероприятия для установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки с учетом выводов судебно-медицинского эксперта о причине смерти несовершеннолетнего следователями будет дана правовая оценка всем установленным обстоятельствам и принято процессуальное решение.

Руфия Кутляева