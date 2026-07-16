Челябинская область вошла в десятку регионов по убыли бизнеса

В первом полугодии 2026 года в Челябинской области закрылось на 1,6–1,9 тыс. предприятий больше, чем открылось. По этому показателю регион вошел в десятку субъектов РФ по убыли бизнеса. Данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование сети «Финэкспертиза».

В целом по стране число новых регистраций бизнеса отстает от ликвидаций на 44%. Челябинская область — девятая по масштабу сокращения: количество компаний здесь уменьшилось на 3,3% за первое полугодие 2026 года.

Худшая динамика зафиксирована в Москве. Там закрылось на 7,4 тыс. компаний больше, чем появилось. Также в списке лидеров по убыли бизнеса оказались Свердловская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Евгений Рыженьков