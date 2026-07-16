В Самарской области сумма штрафов за нарушения лесного законодательства превысила 1 млн рублей

За первое полугодие в Самарской области было возбуждено 92 административных дела о нарушении лесного законодательства, более 40 из них рассмотрены. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 млн руб. Об этом сообщает правительство региона.

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Среди частых нарушений — несоблюдение правил пожарной безопасности в условиях особого режима.

В ведомстве уточняют, что всего в регионе 632 маршрута протяженностью более 60 тыс. км. Ежедневно на патрулирование выходят до 30 групп, в каждой минимум по 2 специалиста лесного хозяйства. За полгода проведено 885 профилактических мероприятий по разъяснению правил пожарной безопасности среди жителей и лесопользователей, а по итогам осмотров пунктов сосредоточения инвентаря арендаторам выдали 8 требований об устранении нарушений.

Руфия Кутляева