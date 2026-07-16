В Уфе иномарка сбила ребенка на электросамокате

14 июля Mitsubishi Galantпод управлением водителя 2001 года рождения сбил ребенка на электросамокате, двигавшегося навстречу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

Авария произошла около 14:00 напротив дома 10/1 на улице Машиностроителей. Иномарка ехала по территории парковки по улицы Машиностроителей со стороны улице Богдана Хмельницкого.

В результате школьника с травмами доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Майя Иванова