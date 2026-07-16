Участок у Речного вокзала Новосибирска предложат для проекта КРТ

Мэрия Новосибирска планирует предоставить под комплексное развитие территории (КРТ) участок у правого берега Оби в Октябрьском районе. Проект постановления городской администрации опубликован на официальном сайте города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Площадь территории, расположенной между Речным вокзалом и ЖК «Марсель», составляет 1,8 га. Она ограничена ул. Обской и Закавказской, а также пер. Бердским. «Установить объем строительства объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки — 55,05 тыс. кв. м, в том числе не более 29,38 тыс. кв. м площади квартир»,— говорится в документе.

Проект КРТ должен быть реализован до 2033 года. Он предполагает снос и расселение почти 20 частных и многоквартирных домов.

Валерий Лавский