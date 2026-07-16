В Перми за сутки выпала месячная норма осадков

В ночь на 16 июля на метеостанции Пермь выпало 58 мм осадков. Пермские синоптики обращают внимание на то, что еще 18 мм выпало накануне вечером. Таким образом, общая сумма осадков составила 76 мм, что равно месячной норме июля.

Результат может оказаться не рекордным: не исключено, что на некоторых городских метеостанциях, данных от которых пока нет, осадки были еще интенсивнее.

Метеорологи отмечают, что последний раз подобные ливни наблюдались 4 июля 2021 года. Тогда в Бахаревке выпало 86 мм осадков за 12 часов.

Ранее специалисты ГИС-центра ПГНИУ сообщили о мощных ливнях в Октябрьском округе. За два-три часа местами выпало до 100 мм осадков при климатической норме месяца 70–80 мм. Результатом стал выход из берегов реки Ирень.