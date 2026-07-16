Побывавший на Луне флаг СССР продали на Sotheby’s за $80 тысяч
На аукционе Sotheby’s небольшой флаг СССР, побывавший на Луне, продали за $80 тыс. (около 6,2 млн руб.). Его брал с собой космонавт Базз Олдрин во время полета «Аполлона-11» на Луну в июле 1969 года, указывается на сайте аукциона.
Фото: Courtesy of Sotheby's
Флаг размером около 10 на 15 см эксперты изначально оценили в $7–10 тыс. (543–775 тыс. руб.). В углу господин Олдрин поставил свою подпись и написал: «Летал на Луну на “Аполлоне-11”». К лоту также прилагалось письмо астронавта, подтверждающее происхождение лота.
В письме Базз Олдрин отметил, что лично решил включить советский флаг в свой инвентарь. «Ношение этого флага было жестом доброй воли, а также демонстрацией того, что “Аполлон-11” — это общечеловеческое достижение, выходящее за рамки национальных границ», — подчеркнул американский астронавт.
Флаг СССР с "Аполлона-11" — не единственный предмет, связанный с космической миссией Базза Олдрина, проданный на аукционе: в 2022 году его лётная куртка, ношенная во время того же полёта на Луну, была продана на Sotheby`s за $2,77 млн. Частные лица редко владеют такими артефактами: куртки двух других астронавтов миссии, Нила Армстронга и Майкла Коллинза, выставлены в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне.
Полёт "Аполлона-11", состоявшийся в 1969 году, стал первой пилотируемой посадкой на Луну, в ходе которой Армстронг и Олдрин пробыли на поверхности около трёх часов. За это время они собрали образцы грунта, вышли на связь с президентом Никсоном и установили флаг США. По словам американцев, флаг развевался из-за специального крепления на шесте.