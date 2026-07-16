Девочка-подросток и ее бабушка погибли при ударе РСЗО «Град» под Брянском

В Брянской области при артиллерийском ударе ВСУ погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Погибли жительницы поселка Суземка — 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна жительница райцентра Суземского района получила ранения, ее госпитализировали.

«Один дом полностью уничтожен. Повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор», — добавил губернатор.