Девочка-подросток и ее бабушка погибли при ударе РСЗО «Град» под Брянском
В Брянской области при артиллерийском ударе ВСУ погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Погибли жительницы поселка Суземка — 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна жительница райцентра Суземского района получила ранения, ее госпитализировали.
«Один дом полностью уничтожен. Повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор», — добавил губернатор.
Инциденты с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в Брянской области не единичны. Ранее, 7 октября 2023 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» поселок Уразово, в результате чего погиб один человек, находившийся на улице, и были повреждены 14 частных домовладений. Также 7 сентября 2023 года глава Брянской области Александр Богомаз информировал об обстреле села Случевск из РСЗО «Град», где было выпущено 30 снарядов, что привело к разрушению жилого дома и частичным нарушениям энергоснабжения, хотя тогда обошлось без пострадавших.