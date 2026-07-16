Пятеро жителей Белгородской области пострадали при ударах БПЛА

Пять человек, в том числе двое подростков, получили ранения при ударах беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

При ночном атаке в Шебекино пострадали три жительницы 13, 16 и 18 лет. Их доставили в больницу. Повреждены остекление коммерческого объекта и автомобиль.

Утром дрон ударил по автомобилю в хуторе Церковный Белгородского округа. Пострадали двое мужчин. Они сами обратились в больницу, и после оказания первой помощи их отпустили домой.

За вчерашний день при ударах БПЛА по Белгородской области пострадали четыре человека, следует из данных оперштаба.