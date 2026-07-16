На три дня закроют турмаршрут на Байкале для испытаний природоохранных БПЛА

На территории и акватории Прибайкальского национального парка в Иркутской области проведут комплексные испытания БПЛА, безэкипажных катеров, наземных патрульных специализированных дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Мероприятие запланировано на 19-22 июля в рамках программы Минприроды РФ по роботизации и автоматизации природоохранного комплекса страны, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В течение трех дней будет закрыта часть акватории пролива Малое море озера Байкал и территории острова Ольхон. Испытания, в том числе, призваны отработать применение средств РЭБ для защиты заповедных территорий от несанкционированного использования дронов.

Ожидается, что использование РЭБ позволит сформировать в будущем защитный периметр над заповедными территориями.

Александра Стрелкова