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На три дня закроют турмаршрут на Байкале для испытаний природоохранных БПЛА

На территории и акватории Прибайкальского национального парка в Иркутской области проведут комплексные испытания БПЛА, безэкипажных катеров, наземных патрульных специализированных дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Мероприятие запланировано на 19-22 июля в рамках программы Минприроды РФ по роботизации и автоматизации природоохранного комплекса страны, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В течение трех дней будет закрыта часть акватории пролива Малое море озера Байкал и территории острова Ольхон. Испытания, в том числе, призваны отработать применение средств РЭБ для защиты заповедных территорий от несанкционированного использования дронов.

Ожидается, что использование РЭБ позволит сформировать в будущем защитный периметр над заповедными территориями.

Александра Стрелкова

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