В июне добыча угля в Кузбассе выросла на 4%

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, в июне 2026 года добыча угля в регионе выросла на 4,1% год к году и составила 15,3 млн т. Отгрузка угля за тот же период увеличилась на 15,6%, до 14,8 млн т. На экспорт было отправлено 9,5 млн т (+25,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Отгрузка угля в восточном направлении составила 4,21 млн т, что на 4 тыс. т больше июньского плана ОАО «РЖД». В северо-западном направлении она увеличилась на 36,7% к июню 2025 года и достигла 3,3 млн т, в южном направлении — вдвое, до 1,81 млн т.

Рост добычи угля в Кузбассе наблюдается с мая. По итогам первого полугодия показатель достиг 93 млн т (-3,6%).

Игорь Лавренков, Кемерово