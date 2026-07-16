Красноярское правительство хочет увеличить на порядок штрафы для безбилетников

Правительство Красноярского края планирует резко увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Соответствующий законопроект о корректировке регионального закона «Об административных правонарушениях» внесен в законодательное собрание края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время штраф составляет от 150 до 300 руб. В случае принятия поправок его размер увеличится на порядок.

«Пересмотреть размер административных штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных п. п. 1, 2 ст. 6.1 действующей редакции закона края об АП, установив их размер от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. (за безбилетный проезд граждан), и от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. (за безбилетный провоз детей)»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. При повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются, максимальная составит 5 тыс. руб.

По мнению правительства региона, эта мера необходима, поскольку размер штрафа остается неизменным с 2022 года. Кроме того, она учитывает «развитие транспортного комплекса и постепенный переход транспортных предприятий… к автоматизированной системе оплаты проезда (без кондуктора)». В качестве ценовых ориентиров при подготовке законопроекта учитывался опыт ряда регионов Урала и Поволжья.

Законопроект будет рассматривать уже новый созыв заксобрания. Он будет избран в сентябре 2026 года.

Валерий Лавский