В Кузбассе подростка приговорили к четырем годам за платные реакции в мессенджере

17-летнего подростка из города Белово в Кемеровской области признали виновным в финансировании терроризма, сообщило управление СКР по Кузбассу. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2025 года подросток спонсировал работу организации, признанной в России террористической и запрещенной, оставляя платные реакции под публикациями канала в одном из мессенджеров.