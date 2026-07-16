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Продажи электромобилей выросли в два раза в Новосибирской области

В июне 2026 года продажи подержанных электромобилей на территории Новосибирской области выросли в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. Доля этого транспорта в общем объеме сделок купли-продажи также увеличилась с 0,1% до 0,3%, посчитали аналитики автомобильного портала «Дром».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основной спрос пришелся на автомобили стоимостью до 1 млн руб., в том числе Nissan Leaf, Zeekr 001 и BMW iX. «Проблемы с топливом подстегнули к выбору электромобилей тех, кто хотел обновить машину и рассматривал электрички как один из вариантов»,— отметили эксперты.

По итогам первого полугодия 2026-го продажи электромобилей в регионе превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 12%.

Лолита Белова

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