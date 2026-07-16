Челябинские студенты получили 30 млн рублей на развитие инновационных проектов

Фонд содействия инновациям (ФСИ) утвердил перечень победителей конкурса «Студенческий стартап» 2026 года. Грантовую поддержку в размере 1 млн руб. на реализацию наукоемких разработок получили 30 представителей Челябинской области. Всего по стране победителями признаны более двух тысяч студентов и аспирантов.

Основная часть одобренных заявок от региона подготовлена учащимися Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). В числе наиболее технологичных проектов вуза — разработка полетного контроллера для наноспутников CubeSat на базе российского микроконтроллера MIK32 «Амур», создание нейросетевой платформы для видеоанализа судейства в фигурном катании, а также интеллектуальная система помощи врачам УЗИ.

Также гранты получили проекты Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ), направленные на интенсивное выращивание березовых саженцев и безотходную переработку кофейной гущи. Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ) им. Г.И. Носова представил систему «ГеоНейро» для градостроительного анализа территорий.

По данным Фонда содействия инновациям, около 70% проектов-победителей соответствуют направлениям национальных проектов технологического лидерства. Средства гранта должны быть направлены на создание юридического лица, разработку прототипа продукта и запуск бизнеса.

Евгений Рыженьков