Трамп ввел пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии

Президент США Дональд Трамп дал указание Министерству юстиции США ввести 25-процентные пошлины на большую часть бразильского импорта, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Пошлины были впервые предложены в прошлом месяце и вступят в силу 22 июля. До этого стороны несколько месяцев вели интенсивные, но в основном безрезультатные переговоры, отмечает Reuters.

Как сообщает Associated Press, офис торгового представителя США по итогам расследования пришел к выводу, что Бразилия использует недобросовестные торговые практики, среди которых — слабый контроль коррупции и высокие пошлины.

«Давайте не будем путать причины: президент Лула и его правительство не вели добросовестных переговоров с США. Его экономическая политика вредна как для американцев, так и для бразильцев»,— написал госсекретарь в соцсети X.

По словам господина Рубио, в течение прошлого года бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва «ставил собственное эго выше заключения сделки на благо бразильского народа». «И эти тарифы — цена за это»,— добавил он.

В действии указа предусмотрены исключения. Согласно документу, ограничения не коснутся товаров, которые не производятся в США или сбои в поставках которых нанесут вред производственным цепочкам. Среди них — кофе, говядина, апельсины и апельсиновый сок, некоторые нефтегазовые энергетические продукты, а также аэрокосмические детали и компоненты.