Трамп ввел пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии
Президент США Дональд Трамп дал указание Министерству юстиции США ввести 25-процентные пошлины на большую часть бразильского импорта, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
Пошлины были впервые предложены в прошлом месяце и вступят в силу 22 июля. До этого стороны несколько месяцев вели интенсивные, но в основном безрезультатные переговоры, отмечает Reuters.
Как сообщает Associated Press, офис торгового представителя США по итогам расследования пришел к выводу, что Бразилия использует недобросовестные торговые практики, среди которых — слабый контроль коррупции и высокие пошлины.
«Давайте не будем путать причины: президент Лула и его правительство не вели добросовестных переговоров с США. Его экономическая политика вредна как для американцев, так и для бразильцев»,— написал госсекретарь в соцсети X.
По словам господина Рубио, в течение прошлого года бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва «ставил собственное эго выше заключения сделки на благо бразильского народа». «И эти тарифы — цена за это»,— добавил он.
В действии указа предусмотрены исключения. Согласно документу, ограничения не коснутся товаров, которые не производятся в США или сбои в поставках которых нанесут вред производственным цепочкам. Среди них — кофе, говядина, апельсины и апельсиновый сок, некоторые нефтегазовые энергетические продукты, а также аэрокосмические детали и компоненты.
Введение 25-процентных пошлин на бразильский импорт Дональдом Трампом является частью его агрессивной торговой политики, направленной на защиту американской экономики и реиндустриализацию США. Он уже неоднократно применял подобные меры, используя раздел 232 Закона о торговой экспансии, например, повышая импортные пошлины на сталь и алюминий, а также вводя тарифы против Китая, Канады, Мексики и стран Евросоюза. Это привело к «торговым войнам», в ходе которых затронутые страны также вводили ответные пошлины.
Трамп рассматривает пошлины как средство достижения политических целей и способ ликвидировать торговый дефицит. Его подход предполагает перенос производства компаниями в США для избежания тарифов. Однако такая политика часто вызывает опасения среди международных партнеров и даже американских компаний (например, Tesla), которые сталкиваются с негативными последствиями ответных мер.