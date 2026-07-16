В Прикамье с путей сошли пять вагонов и локомотив грузового поезда

В Пермском крае из-за размыва земляного полотна на перегоне Кишерть – Шумково с железнодорожных путей сошли пять грузовых полувагонов и локомотив грузового поезда. В результате инцидента пострадавших нет. Из-за аварийных работ изменено движение пассажирских поездов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Как сообщили в РЖД, из-за восстановительных работ скорректировано движение пассажирских поездов. Поезда №73 Тюмень – Санкт-Петербург, №69 Чита – Москва, №149 Челябинск – Санкт-Петербург, №109 Новый Уренгой – Москва проследуют измененным маршрутом через станции Кузино и Лысьва и выйдут на основной маршрут на станции Пермь. Поезда №1 Владивосток – Москва, №85 Серов – Москва проследуют через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская с выходом на основной маршрут на станции Пермь. Поезда №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург, №2 Москва – Владивосток и №802 Пермь – Екатеринбург будут отправлены через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут на станции Екатеринбург.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельства произошедшего. В частности, будут изучены исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также надзорным органом контролируется восстановление железнодорожной инфраструктуры.