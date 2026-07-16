Челябинский суд отказался передавать Преображенское кладбище государству

Арбитражный суд Челябинской области полностью отклонил иск региональной прокуратуры, которая требовала расторгнуть договоры аренды земли и передать ООО «Преображенское кладбище» в муниципальную собственность. Решение оглашено без мотивировочной части, сообщает “Ъ”.

Надзорное ведомство настаивало на незаконности аренды участков под Челябинском, где производились захоронения. По версии прокуратуры, деятельность ООО нарушала федеральный закон «О погребении и похоронном деле», согласно которому эти полномочия относятся исключительно к компетенции муниципалитетов. Кроме того, ведомство вменяло организации самовольный захват земель лесного фонда.

Представители ООО «Преображенское кладбище» в суде заявили о законности своей деятельности, сославшись на ранее вступившее в силу судебное решение, по которому власти были обязаны передать обществу эти земли в аренду до 2066 года.

На кладбище захоронено более 37 тыс. человек, включая 650 участников СВО. Родственники погибших военнослужащих ранее обращались к президенту РФ Владимиру Путину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой не допустить передачи объекта государству. Они выражали опасения, что смена владельца приведет к деградации «образцового места памяти» и возможным массовым перезахоронениям. В прокуратуре, в свою очередь, заверяли, что иск направлен лишь на устранение правовых нарушений и не затронет интересы граждан.

Евгений Рыженьков