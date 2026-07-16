Полиция Гонконга арестовала пятерых книготорговцев
Правительство Гонконга сообщило об аресте пятерых местных торговцев книгами. Полиция национальной безопасности подозревает их в «совершении действий с подстрекательскими намерениями», передает агентство Reuters.
По информации полиции, таможенный департамент Гонконга известил о перехвате посылки из-за рубежа с партией книг подстрекательского характера. Были проведены обыски в двух магазинах в оживленном районе города Коулун. Арестованы двое мужчин в возрасте 37 и 57 лет и три женщины в возрасте от 30 до 59 лет. Им инкриминируется «демонстрация предметов с провокационными намерениями и продажа публикаций подстрекательского содержания». Изъятые книги направлены на разжигание ненависти к правительству Гонконга, судебной системе и правоохранительным органам.
Агентство отмечает, что некогда процветавшая в городе торговля независимых книжных магазинов стала приходить в упадок с 2020 года, когда в Китае начал действовать закон о национальной безопасности.
Закон о национальной безопасности, принятый в Гонконге в 2020 году Пекином, позволил властям широко интерпретировать любую деятельность как «антигосударственную». Этот акт был направлен на борьбу с терроризмом, сепаратизмом, подрывом государственной власти и сговором с иностранными силами, что привело к существенному ужесточению законодательства и ослаблению протестного движения, пик которого пришелся на 2019 год.
Данный закон стал предметом критики со стороны властей Великобритании и США, которые обвинили Пекин в нарушении юридических обязательств и подрыве автономии Гонконга. В дальнейшем гонконгские власти разработали собственный закон о национальной безопасности, который, как ожидается, окончательно закрепит формулу «Гонконгом управляют патриоты» и положит конец массовым протестам и оппозиционной активности. Максимальная мера наказания по этому закону — пожизненное заключение за госизмену, мятеж, подстрекательство к мятежу, а также сговор с внешними силами.