Полиция Гонконга арестовала пятерых книготорговцев

Правительство Гонконга сообщило об аресте пятерых местных торговцев книгами. Полиция национальной безопасности подозревает их в «совершении действий с подстрекательскими намерениями», передает агентство Reuters.

По информации полиции, таможенный департамент Гонконга известил о перехвате посылки из-за рубежа с партией книг подстрекательского характера. Были проведены обыски в двух магазинах в оживленном районе города Коулун. Арестованы двое мужчин в возрасте 37 и 57 лет и три женщины в возрасте от 30 до 59 лет. Им инкриминируется «демонстрация предметов с провокационными намерениями и продажа публикаций подстрекательского содержания». Изъятые книги направлены на разжигание ненависти к правительству Гонконга, судебной системе и правоохранительным органам.

Агентство отмечает, что некогда процветавшая в городе торговля независимых книжных магазинов стала приходить в упадок с 2020 года, когда в Китае начал действовать закон о национальной безопасности.

Эрнест Филипповский