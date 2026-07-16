Выставка загородной жизни Open Village Сибирь откроется через две недели

С 30 июля по 23 августа пройдет Open Village Сибирь — интерактивная выставка загородной жизни.

Фото: Предоставлено Open Village Сибирь

Мероприятие станет главным событием лета для тех, кто мечтает о собственном доме, уже строит его или только планирует начать строительство. Выставка пройдет на территории города-спутника FREEDOM VILLAGE и будет открыта со среды по пятницу с 10:00 до 18:00, а в выходные — до 19:00. Выходные дни — понедельник и вторник. Для посещения необходимо приобрести билет на официальном сайте проекта.

Формат Open Village остается уникальным для региона. На одной площадке будут представлены 13 полностью готовых домов с ремонтом, мебелью и благоустройством. Посетители смогут оценить архитектурные решения, качество строительства и разные варианты отделки.

Впервые в истории Open Village покажут и многоквартирный дом. Гости увидят шесть готовых квартир с ремонтом, оценят планировки и при желании сразу забронируют понравившийся вариант. В экспозиции представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, в том числе со вторым светом, антресолями и террасами. Ключи покупатели смогут получить уже в сентябре.

Фото: Предоставлено Open Village Сибирь

Помимо готовых домов, гостей ждет более 50 выставочных стендов с продукцией и решениями для строительства, ремонта и благоустройства. Посетители смогут пообщаться с застройщиками, производителями строительных и отделочных материалов, архитекторами, дизайнерами, специалистами по инженерным системам и ландшафтному озеленению, а также получить профессиональные консультации по выбору технологий и материалов.

Для гостей выставки организаторы подготовили специальные предложения от участников:

готовые дома со скидками до 5 млн рублей;

выгоду до 2 млн рублей при заключении договора на строительство дома;

скидки до 40% на строительные и отделочные материалы.

Кроме того, среди посетителей выставки пройдет розыгрыш собственного дома.

Фото: Предоставлено Open Village Сибирь

Организаторы подготовили насыщенную программу для всей семьи. В течение всего периода работы выставки гостей ждут мастер-классы, демонстрации современных решений для загородного строительства и возможность познакомиться с новинками рынка в одном месте.

В этом году Open Village также представит обновленный фирменный стиль, разработанный маркетинговым агентством 1GT. Новый визуальный образ отражает развитие выставки как федерального проекта и единой площадки, объединяющей участников рынка индивидуального жилищного строительства, профессиональное сообщество и будущих владельцев загородных домов.

Юрий Дутов, соучредитель и директор Open Village Сибирь:

«Главная ценность посещения выставки — это возможность увидеть загородную жизнь такой, какой она может быть уже сегодня. Вместо проектов на бумаге на Open Village Сибирь можно увидеть реальные готовые дома, сравнить технологии строительства, оценить качество исполнения и получить ответы на свои вопросы напрямую от специалистов. Мы создаем площадку, где можно принять взвешенное решение о строительстве или покупке собственного дома на привлекательных условиях».

Адрес выставки: Новосибирская область, Южный квартал, 19, пос. Октябрьский Сайт: https://openvillage-sib.ru/2026/ Телефон: +7 (383) 383-81-39

ООО «ОПЕН ВИЛЛАДЖ СИБИРЬ»