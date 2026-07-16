Южная Корея создаст объединенную военную академию всех родов войск

Правительство Южной Кореи и правящая Демократическая партия страны в четверг приняли решение скорее приступить к созданию объединенной военной академии сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Решение принято на консультативном совещании в Национальной ассамблее. Академия будет строиться на базе комплекса военных учебных заведений в Тэджоне, примерно в 140 км к югу от Сеула. Там же расположены Корейский институт науки и технологий, Корейский институт аэрокосмических исследований и Корейский институт астрономии и космических наук. Долю гражданских профессоров в новой академии предполагается довести минимум до 50%. Также решено создать специальную целевую группу для контроля за созданием академии и ускорения реформы военного образования.

«Национальная военная академия примет академическую систему, которая обеспечит автономию и максимально раскроет потенциал каждого курсанта», — цитирует агентство министра обороны Ан Гю Бака.

Также в сообщении приводятся слова неназванного представителя Пентагона, который посетовал, что нынешняя система отдельных академий родов войск «сталкивается с рядом практических ограничений».

Эрнест Филипповский