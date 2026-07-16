Возбуждено уголовное дело о загрязнении почвы на 35 млн рублей в поселке Диксон

Уголовное дело о загрязнении почвы в поселке городского типа Диксон возбудила прокуратура Красноярского края. Ущерб от действий ООО «Таймыр Инвест» составил более 35 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кривцов Павел / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Кривцов Павел / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, осенью прошлого года организация очищала островную и материковую части поселка от оставшихся металлических бочек. Чтобы сократить объем отходов перед перевозкой, рабочие смяли бочки на месте. Однако внутри многих из них оставались остатки горюче-смазочных материалов. Поврежденные емкости дали течь, что привело к разливу нефтепродуктов.

Действия компании привели к загрязнению территории на площади более 2,2 тыс. кв. м. В отдельных местах содержание нефтепродуктов превысило предельно допустимые концентрации в 84 раза. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

Александра Стрелкова