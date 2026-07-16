Немецкий суд обязал FIFA прекратить манипуляции при продаже билетов на ЧМ
Земельный суд Франкфурта удовлетворил иск немецкой онлайн-платформы по перепродаже билетов Ticombo и обязал Международную федерацию футбола (FIFA) раскрывать данные о личности и адресах всех коммерческих продавцов до завершения сделки. Об этом пишет The Guardian.
В иске Ticombo обвинила FIFA в систематическом сокрытии статуса продавцов, что позволяет коммерческим структурам маскироваться под обычных пользователей и перепродавать свои квоты по завышенным ценам.
Кроме того, платформу обвинили в использовании манипулятивных элементов интерфейса при продажах в режиме «последней минуты». Среди них — резкое увеличение стоимости билета на этапе оплаты (метод bait-and-switch), жесткий шестиминутный таймер на покупку, автоматический выбор самого дорогого места по умолчанию и скрытие цен до выбора места.
Поскольку представители FIFA не явились на заседание во Франкфурте, а само решение действует только на территории Германии, оно вряд ли повлияет на текущий турнир, отмечает The Guardian. Ticombo планирует продолжить разбирательство в суде Швейцарии.
В мае генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси также начали расследование в отношении продаж билетов FIFA на стадион MetLife, где должен пройти финальный матч.
Иск Ticombo к Международной федерации футбола (FIFA) не является единичным случаем претензий к футбольному регулятору по поводу билетных программ. Ранее, в мае 2026 года, генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси также начали расследование в отношении билетной программы FIFA на чемпионате мира, который пройдет в 2026 году. Основанием для этого стали многочисленные жалобы болельщиков на чрезвычайно высокие и непредсказуемо меняющиеся цены, а также на то, что они часто получали не те места, на которые рассчитывали.
Болельщики и организации, такие как Euroconsumers и Football Supporters Europe, обвиняют FIFA в злоупотреблении доминирующим положением и недобросовестных практиках, включая использование динамического ценообразования. Федерация, не скрывающая, что рассчитывает нарастить доходы от продажи билетов, с помощью такой схемы ценообразования может получить более 3 млрд долларов с североамериканского чемпионата мира, тогда как на предыдущем чемпионате в Катаре FIFA заработала на билетах 950 млн долларов. FIFA впервые использует динамическую схему ценообразования на матчи первенства мира, что позволяет структуре вольно обращаться с картами рассадки на стадионах и перерисовывать схемы ради извлечения выгоды.
За последний год FIFA столкнулась с множеством критических отзывов из-за ее политики продаж билетов и ценообразования, а также конфликтует с Международной ассоциацией профессиональных футболистов (FIFPro). Ранее Ticombo также подавала жалобу на Международный олимпийский комитет (МОК) в Еврокомиссию, полагая, что практика МОК по жесткому контролю продажи билетов на Олимпиады нарушает законы Европейского союза о защите конкуренции.