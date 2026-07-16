Немецкий суд обязал FIFA прекратить манипуляции при продаже билетов на ЧМ

Земельный суд Франкфурта удовлетворил иск немецкой онлайн-платформы по перепродаже билетов Ticombo и обязал Международную федерацию футбола (FIFA) раскрывать данные о личности и адресах всех коммерческих продавцов до завершения сделки. Об этом пишет The Guardian.

В иске Ticombo обвинила FIFA в систематическом сокрытии статуса продавцов, что позволяет коммерческим структурам маскироваться под обычных пользователей и перепродавать свои квоты по завышенным ценам.

Кроме того, платформу обвинили в использовании манипулятивных элементов интерфейса при продажах в режиме «последней минуты». Среди них — резкое увеличение стоимости билета на этапе оплаты (метод bait-and-switch), жесткий шестиминутный таймер на покупку, автоматический выбор самого дорогого места по умолчанию и скрытие цен до выбора места.

Поскольку представители FIFA не явились на заседание во Франкфурте, а само решение действует только на территории Германии, оно вряд ли повлияет на текущий турнир, отмечает The Guardian. Ticombo планирует продолжить разбирательство в суде Швейцарии.

В мае генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси также начали расследование в отношении продаж билетов FIFA на стадион MetLife, где должен пройти финальный матч.