Центробанк Южной Кореи впервые за три года повысил ключевую ставку

Центральный банк Южной Кореи на заседании Совета по денежно-кредитной политике повысил ключевую ставку с 2,5% до 2,75%. В предыдущий раз ЦБ Южной Кореи повышал ставку в январе 2023 года — с 2,25% до 2,5%.

Как передает «Рёнхап», решение мотивировано попыткой сдерживать инфляцию. В июне потребительские цены в Южной Корее выросли на 3,2% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем роста с декабря 2023 года. Инфляция обусловлена продолжающимся воздействием войны на Ближнем Востоке на цепочки поставок и цены на нефть. В июне цены на топливо выросли на 24,7% — больший рост наблюдался только в июле 2022 года (35,2%).

Агентство отмечает, что корейская вона в течение прошлого месяца оставалась выше уровня в 1,5 тыс. вон за доллар. Экспорт при этом оставался стабильным и достиг рекордного объема в $102,25 млрд, что в 1,7 раза превосходит показатель июня 2025 года. Экспорт полупроводников вырос почти втрое и достиг рекордных $44,82 млрд.

В начале недели правительство прогнозировало рост экономики страны в текущем году на 3%. Ожидается, что ЦБ Южной Кореи также повысит свой прогноз роста на 2026 год с 2,6%, обозначенных в отчете об экономических перспективах.

Эрнест Филипповский