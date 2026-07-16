Центробанк Южной Кореи впервые за три года повысил ключевую ставку
Центральный банк Южной Кореи на заседании Совета по денежно-кредитной политике повысил ключевую ставку с 2,5% до 2,75%. В предыдущий раз ЦБ Южной Кореи повышал ставку в январе 2023 года — с 2,25% до 2,5%.
Как передает «Рёнхап», решение мотивировано попыткой сдерживать инфляцию. В июне потребительские цены в Южной Корее выросли на 3,2% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем роста с декабря 2023 года. Инфляция обусловлена продолжающимся воздействием войны на Ближнем Востоке на цепочки поставок и цены на нефть. В июне цены на топливо выросли на 24,7% — больший рост наблюдался только в июле 2022 года (35,2%).
Агентство отмечает, что корейская вона в течение прошлого месяца оставалась выше уровня в 1,5 тыс. вон за доллар. Экспорт при этом оставался стабильным и достиг рекордного объема в $102,25 млрд, что в 1,7 раза превосходит показатель июня 2025 года. Экспорт полупроводников вырос почти втрое и достиг рекордных $44,82 млрд.
В начале недели правительство прогнозировало рост экономики страны в текущем году на 3%. Ожидается, что ЦБ Южной Кореи также повысит свой прогноз роста на 2026 год с 2,6%, обозначенных в отчете об экономических перспективах.
Повышение ключевой ставки Центральным банком Южной Кореи связано с усилиями по сдерживанию инфляции, которая на протяжении последнего времени оставалась на относительно высоком уровне для Восточной Азии. Например, в мае потребительские цены выросли на 3,1% в годовом исчислении, что стало самыми быстрыми темпами роста с марта 2024 года. До этого, в мае 2022 года, инфляция в Южной Корее достигала рекордных 5,4% в годовом выражении, а в июле 2022 года — 6,3%.
Рост инфляции в прошлом, а также текущие показатели, были обусловлены различными факторами, включая рост цен на энергоносители и продукты питания, а также восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса. Власти Южной Кореи уже принимали меры для борьбы с инфляцией, например, в 2026 году планировали обнулить тарифы на сжиженный природный газ (СПГ), сжиженный нефтяной газ (СУГ) и сырую нефть с целью стабилизации потребительских цен и снижения коммунальных и транспортных расходов.