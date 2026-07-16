Армия Кувейта сообщила об отражении атаки иранских БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки иранских беспилотников на объекты в Кувейте являются частью более широкой операции «Правдивое обещание 4», начатой Ираном в ответ на удары США и Израиля по иранской территории, которые повлекли за собой гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Ответные действия Ирана включают атаки дронами и ракетами на американские военные базы в различных странах Ближнего Востока, таких как Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Кувейт неоднократно подвергался подобным атакам, которые Минобороны Кувейта и МИД Кувейта расценивают как нарушение суверенитета и опасную эскалацию. В результате этих ударов зафиксированы повреждения объектов, включая нефтеперерабатывающие заводы и даже столицу Эль-Кувейт, а также пострадавшие среди населения и военнослужащих. Кувейт заявляет о своем праве предпринимать ответные меры для обеспечения безопасности.

В целом, Кувейт является союзником США, на его территории расположены американские военные базы, что делает его одной из мишеней в конфликте между Ираном и США. КСИР Ирана заявлял об ударах по авиабазам Али Аль Салем и Ахмад аль-Джабер в Кувейте, а также по американским установкам. Иногда иранская сторона отрицает причастность к атакам, предполагая, что это могли быть провокации со стороны США или Израиля.