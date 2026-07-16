Вэнс исключил отправку солдат США для наземной операции в Иране
Соединенные Штаты не будут начинать наземную операцию в Иране для того, чтобы сменить правительство страны, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, такое решение означало бы, что США «должны сделать работу за иранский народ».
Джей Ди Вэнс
Фото: Jim Vondruska / Reuters
«Если народ Ирана захочет восстать и сменить свое правительство — это их дело, но мы не собираемся посылать 150 тыс. наземных войск»,— сказал господин Вэнс в подкасте The Joe Rogan Experience.
В разговоре с ведущим Джо Роганом господин Вэнс также сказал, что ситуация с Ираном остается непростой, но двигается в правильном направлении.
С 8 июля США и Иран обмениваются ударами. 10 июля президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о возобновлении войны. Однако, по его словам, стороны продолжают вести переговоры.
Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о нежелании отправлять сухопутные войска в Иран соответствуют неоднократным заверениям американской администрации в последние годы. Схожие заявления делал президент Джо Байден в 2022 году, а президент Дональд Трамп — в 2025 году, когда США не планировали размещать войска в секторе Газа или Израиле, и в 2026 году во время обострения отношений с Ираном.
Ранее Дональд Трамп и администрация США опасались, что прямое вмешательство в Иране может сплотить иранский народ вокруг властей, а также спровоцировать ответные военные действия со стороны Тегерана. Тем не менее, США проводили операции против Ирана, в том числе военную операцию «Эпическая ярость» в 2026 году и операцию «Экономическая ярость», направленную на максимальное экономическое давление. В 2025 году Израиль и США также начали операцию, целью которой была смена власти в Иране, остановка ядерной программы и уничтожение ракетных мощностей. Однако Пентагон тогда заявлял, что операция не была «войной за смену режима» и не перебрасывал дополнительные силы к границам Ирана, а разведке США не было доказательств подготовки Ираном атаки. В 2025 году американская разведка также не выявила строительства новых ядерных объектов в Иране, а власти Израиля просили администрацию президента США присоединиться к войне против ядерной программы Ирана.
В апреле 2026 года Джей Ди Вэнс, наряду с Китаем, содействовал согласованию прекращения огня между США и Ираном. Он также был назначен на переговоры с Ираном, которые закончились без соглашения из-за «чрезмерных требований» США, но сам факт которых расценивался как прогресс. Также Вашингтон не комментирует возможное вступление Ирана в БРИКС.