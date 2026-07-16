Вэнс исключил отправку солдат США для наземной операции в Иране

Соединенные Штаты не будут начинать наземную операцию в Иране для того, чтобы сменить правительство страны, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, такое решение означало бы, что США «должны сделать работу за иранский народ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Jim Vondruska / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Jim Vondruska / Reuters

«Если народ Ирана захочет восстать и сменить свое правительство — это их дело, но мы не собираемся посылать 150 тыс. наземных войск»,— сказал господин Вэнс в подкасте The Joe Rogan Experience.

В разговоре с ведущим Джо Роганом господин Вэнс также сказал, что ситуация с Ираном остается непростой, но двигается в правильном направлении.

С 8 июля США и Иран обмениваются ударами. 10 июля президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о возобновлении войны. Однако, по его словам, стороны продолжают вести переговоры.