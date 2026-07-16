В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за пожара на свалке

Власти Камчатки ввели в Петропавловске-Камчатском режим повышенной готовности из-за пожара на крупнейшем мусорном полигоне полуострова, сообщили «Ъ» в региональном управлении МЧС. Площадь пожара там не раскрыли.

Пожар на крупнейшей свалке Камчатки обнаружили поздно вечером 15 июля. Дым от возгорания пошел в жилые микрорайоны Петропавловска-Камчатского. По данным властей, с пожаром на полигоне борются силами городских служб, противопожарной службы, охраны лесов, также привлечена техника промышленных предприятий.

До 15 июля в течение недели на юге Камчатки стояла непривычно жаркая погода, когда температура воздуха поднималась до 26-27 градусов. Утром 16 июля начался моросящий дождь.

В МЧС отметили, что главная опасность пожара — в задымлении. Горожанам рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а при сильном задымлении — загерметизировать щели влажной тканью, использовать очистители воздуха, а на улице носить увлажненные маски. Пожилым людям, детям и астматикам рекомендовано полностью отказаться от длительного пребывания на улице.

В 2026 году петропавловская городская свалка №1 сильно горела уже дважды — в конце мая и в последних числах июня.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский