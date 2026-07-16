США атаковали следовавший в Иран танкер в Персидском заливе
Вооруженные силы США ударили по пустому нефтяному танкеру, который пытался пройти в иранский порт в Персидском заливе, нарушив морскую блокаду. Об этом сообщает американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети X.
По информации CENTCOM, коммерческое судно M/T Belma шло под флагом Кюрасао в направлении острова Харг. После того как танкер проигнорировал предупреждения, американский военный самолет вывел судно из строя, выпустив ракеты Hellfire в его дымовую трубу.
США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты или из них, 14 июля. За первые сутки действия ограничений CENTCOM перенаправил два коммерческих судна и применил силу против одного судна, сообщило командование.
Морская блокада иранских портов, возобновленная США 14 июля, является частью более широкой конфронтации между двумя странами. Она началась 13 апреля с целью принудить Иран к заключению соглашения. До этого, в феврале 2026 года, США и Израиль нанесли удары по Ирану, на что Тегеран ответил атаками на Израиль и американские военные базы в Персидском заливе.
Впоследствии Иран неоднократно пытался перехватывать иранские суда или атаковать американские активы. В частности, в начале марта 2026 года Иран заявлял об ударе по американскому танкеру в Персидском заливе и атаке на танкер Louise P. Одновременно США также ввели санкции против танкеров, которые связывали с перевозкой иранской нефти, и сообщали о перехвате таких судов в Индийском океане.
В целом, конфликт включает в себя взаимные угрозы и атаки. Иран предупреждал об уничтожении американских баз в Персидском заливе и закрытии Ормузского пролива, в то время как США подчеркивают готовность защищать свои интересы. На протяжении конфликта несколько раз поднимался вопрос о возможных переговорах между США и Ираном.