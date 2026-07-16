США одобрили продажу Саудовской Аравии высокоточных систем наведения на почти $2 млрд

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение США возобновить продажу высокоточных систем наведения Саудовской Аравии является частью более широкой тенденции по нормализации отношений между двумя странами, которые ухудшились после убийства журналиста Джамаля Хашокджи в 2018 году и введения Джо Байденом запрета на поставки наступательных вооружений в 2021 году. Администрация Байдена пересмотрела свою позицию в 2022 году, когда Саудовская Аравия активизировала усилия по урегулированию конфликта в Йемене. Этот шаг также связан со стремлением Вашингтона укрепить свои позиции на Ближнем Востоке на фоне противостояния с Россией и Китаем, а также необходимостью Саудовской Аравии в помощи для развития гражданской ядерной энергетики.

Саудовская Аравия традиционно является крупнейшим покупателем американского оружия. В период администрации Дональда Трампа обсуждались пакеты поставок вооружений на сотни миллиардов долларов, включая истребители F-35 и танки. При этом Саудовская Аравия стремится модернизировать свою армию и развивать собственное оборонное производство, что делает ее одним из наиболее перспективных рынков для оружейных компаний. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны и беспилотных технологиях.