Курс доллара. Прогноз на 16–17 июля
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызвавшее взлет цен на нефть, оказало ограниченное влияние на курс рубля. В среду стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent поднялась выше уровня $85 за баррель, прибавив с начала недели более 10%. Это позитивный фактор для рубля, но из-за возросших санкционных рисков и сезонно более высокого спроса на валюту со стороны населения внебиржевой курс доллара смог вырасти с начала недели на 50 коп, до 77,50 руб./$.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|75.00-80.00
|УК Первая
|76.00-80.00
|Банк Зенит
|78.00
|Банк Русский Стандарт
|76.00-78.00
|Газпромбанк
|75.50-77.50
|«БКС Мир инвестиций»
|76.00-78.00
|«Цифра банк»
|75.00-78.00
|Консенсус-прогноз *
|77.21
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Дисбаланс на топливном рынке может способствовать умеренному ослаблению рубля
Рубль сдержанно слабеет: возможно, часть инвесторов и спекулянтов считает текущие котировки иностранных валют привлекательными для покупки. Кроме того, с учетом запаздывания поступлений валютной выручки ее приток может постепенно уменьшаться из-за снижения цен на нефть в июне и начале июля. Дисбаланс на топливном рынке также может способствовать умеренному ослаблению рубля. Сдерживающим фактором остаются относительно высокие процентные ставки, а также рост цен на нефть из-за роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. До конца недели курс доллара может составлять 77–80 руб./$, юаня — 11,3–11,8 руб./CNY.
В августе ожидаем продажу валюты Минфином
Курс пока не выходит за пределы 76–78 руб./$. До начала налоговой недели он будет оставаться в этих рамках. В июле будет выплачиваться НДД и предложение валюты будет повышенным, что при слабых встречных покупках может укрепить курс до 75 руб./$. В августе ожидаем продажу валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Переход от продажи валюты к покупкам повысит волатильность рубля, но слабо повлияет на среднемесячный курс. На ближайшие дни сохраняем наш прогнозный диапазон 76–78 руб./$.
Новый пакет санкций США может дестабилизировать экспорт
Давление на рубль возрастает из-за роста сезонного спроса на валюту со стороны населения и сокращения ее предложения со стороны экспортеров. Топливный кризис также может увеличить объемы импорта в свете планируемых покупок бензина за рубежом. Новый пакет санкций США в отношении покупателей российской нефти может также дестабилизировать экспорт, что потребует дополнительного времени для адаптации. На этом фоне умеренный рост нефти из-за нового витка эскалации на Ближнем Востоке выглядит вторичным и вряд ли сможет оказать рублю заметную поддержку.
Курс доллара опуститься ниже 76,5 руб./$
К концу недели возможно укрепление рубля. Поддержку национальной валюте окажут рост котировок нефти марки Brent (с начала недели цена увеличилась примерно на 12% на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке) и ожидаемый рост продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. По нашим оценкам, отчисления крупных нефтегазовых компаний в бюджет в текущем периоде могут вырасти на 60% по сравнению с июнем — это связано с выплатами по налогу на дополнительный доход. В этих условиях рубль способен компенсировать потери начала недели: к завершению торгов в пятницу курс пары рубль юань может вернуться в диапазон 11–11,5 руб./CNY, а курс доллара — опуститься ниже 76,5 руб./$.
Давление на российский рубль оказывает санкционная риторика, а также геополитика
Высокая ключевая ставка продолжает оставаться фактором поддержки рубля, но все же основным фактором, влияющим на курс национальной валюты, остается экспортно-импортный баланс. Который из-за очередного витка эскалации на Ближнем Востоке и, как следствие, роста стоимости нефти в краткосрочном горизонте может позволить рублю укрепиться и вернуть недавно утраченные позиции. В фокусе на энергетическом рынке — сниженный ОПЕК прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году, который отметил уменьшение текущего дефицита предложения почти в два раза. При этом давление на российский рубль оказывает санкционная риторика, а также геополитика. Тем временем понижательное влияние на мировые позиции доллара может оказать свежая статистика Минтруда США, согласно которой годовая инфляция в США в июне замедлилась до 3,5% с 4,2% в мае, что превысило предшествующие прогнозы.