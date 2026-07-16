Курс доллара. Прогноз на 16–17 июля

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Дисбаланс на топливном рынке может способствовать умеренному ослаблению рубля Рубль сдержанно слабеет: возможно, часть инвесторов и спекулянтов считает текущие котировки иностранных валют привлекательными для покупки. Кроме того, с учетом запаздывания поступлений валютной выручки ее приток может постепенно уменьшаться из-за снижения цен на нефть в июне и начале июля. Дисбаланс на топливном рынке также может способствовать умеренному ослаблению рубля. Сдерживающим фактором остаются относительно высокие процентные ставки, а также рост цен на нефть из-за роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. До конца недели курс доллара может составлять 77–80 руб./$, юаня — 11,3–11,8 руб./CNY.

Илья Федоров,

главный экономист В августе ожидаем продажу валюты Минфином Курс пока не выходит за пределы 76–78 руб./$. До начала налоговой недели он будет оставаться в этих рамках. В июле будет выплачиваться НДД и предложение валюты будет повышенным, что при слабых встречных покупках может укрепить курс до 75 руб./$. В августе ожидаем продажу валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Переход от продажи валюты к покупкам повысит волатильность рубля, но слабо повлияет на среднемесячный курс. На ближайшие дни сохраняем наш прогнозный диапазон 76–78 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Новый пакет санкций США может дестабилизировать экспорт Давление на рубль возрастает из-за роста сезонного спроса на валюту со стороны населения и сокращения ее предложения со стороны экспортеров. Топливный кризис также может увеличить объемы импорта в свете планируемых покупок бензина за рубежом. Новый пакет санкций США в отношении покупателей российской нефти может также дестабилизировать экспорт, что потребует дополнительного времени для адаптации. На этом фоне умеренный рост нефти из-за нового витка эскалации на Ближнем Востоке выглядит вторичным и вряд ли сможет оказать рублю заметную поддержку.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Курс доллара опуститься ниже 76,5 руб./$ К концу недели возможно укрепление рубля. Поддержку национальной валюте окажут рост котировок нефти марки Brent (с начала недели цена увеличилась примерно на 12% на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке) и ожидаемый рост продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. По нашим оценкам, отчисления крупных нефтегазовых компаний в бюджет в текущем периоде могут вырасти на 60% по сравнению с июнем — это связано с выплатами по налогу на дополнительный доход. В этих условиях рубль способен компенсировать потери начала недели: к завершению торгов в пятницу курс пары рубль юань может вернуться в диапазон 11–11,5 руб./CNY, а курс доллара — опуститься ниже 76,5 руб./$.