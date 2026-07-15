В России завершился весенний призыв в армию

Минобороны России заявило о завершении весенней призывной кампании. По данным ведомства, в Вооруженные силы России были направлены 141 тыс. человек.

В Минобороны отметили, что срочников не направляли в пункты дислокации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Их также не привлекали «к выполнению задач специальной военной операции». Чтобы обеспечить воинские перевозки, были отправлены 20 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 140 рейсов гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.

Особое внимание, отметили в министерстве, уделялось комплектованию научных, научно-производственных подразделений и спортивных рот. В научные и научно-производственные подразделения направили 784 человека, а в спортивные роты — 239 призывников. Последние набирались из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта.