У военнослужащих США будут ежегодно проверять уровень тестостерона

Глава Минобороны США Пит Хегсет объявил о запуске программы ежегодной проверки уровня тестостерона для военнослужащих в возрасте 30 лет и старше. По его словам, это необходимо для поддержания пиковой боевой формы.

Господин Хегсет отметил, что по результатам обследования военнослужащим может быть предложено лечение. При этом они сами выбирают, проходить ли его или отказаться. Военнослужащие младше 30 лет смогут принять участие в программе по собственному желанию.

«Речь идет не об искусственном улучшении; речь идет о восстановлении и оптимизации ваших естественных возможностей, защите вашего долголетия и обеспечении биологической основы, необходимой для поддержания боевых действий», — сказал господин Хегсет в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Пит Хегсет добавил, что эта программа является частью обязательств департамента по предоставлению «элитной медицинской помощи». Министерство помогает военнослужащим поддерживать физическую и психическую форму, необходимую «для современных боевых действий».