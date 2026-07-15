На АЗС в Курской области ввели схему «чет-нечет»

С 15 июля АЗС Курской области работают в формате «чет-нечет». Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Он отметил, что меры приняли для обеспечения безопасности.

Суть схемы «чет-нечет» заключается в том, что автомобили с номерами на нечетную цифру могут заправляться на АЗС по нечетным дням, машины с номерами на четную цифру — по четным. Правила распространяются на все автомобили, вне зависимости от региона регистрации. В подобном формате уже работают АЗС в Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской и Псковской областях и других регионах. Для транспорта экстренных служб в Курской области на АЗС выделены отдельные колонки, где они могут заправляться без ограничений, добавил Александр Хинштейн.

«Это сделано, в первую очередь, для безопасности: только на прошлой неделе было пять ударов БПЛА по АЗС... Коллеги подтверждают, что очереди незначительно, но действительно сократились, автомобили проходят спокойно, 90% — с "нечетными" номерами»,— написал господин Хинштейн.

По словам главы региона, в сети АЗС в Курской области увеличивают поставки топлива. Сегодня Александр Хинштейн поучаствовал в совещании с вице-премьером РФ Александром Новаком, где также сообщил о необходимости увеличить поставки в регион. Он призвал жителей отнестись с пониманием ко всем мерам.